Греф: «Кэш в кармане» становится анахронизмом

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По мнению главы Сбербанка, в прошлое уходят не только расчёты наличными средствами. Следующей на очереди будет пластиковая карточка, к пользованию которой он, с его слов, прибегает лишь при «безысходности».

Герман Греф сообщил, что «кэш в кармане» уже становится тем, что можно назвать анахронизмом. Он сказал это при проведении собрания акционеров.

Далее он проиллюстрировал свои выводы. С его слов, уже сейчас клиентами Сбербанка, имеющим его карточки, 60% расчётов производится по «безналу».

Одновременно, системы, подобные Apple Pay, позволяют рассчитаться за покупку почти в любой точке страны. Даже без использования карточки.

Таким образом, продолжил Греф, «кэш в кармане» становится полным анахронизмом. Все расчёты можно осуществлять, используя свой мобильный девайс.

Греф ранее признавался, что он пользуется и «пластиком». Однако лишь при полной «безысходности».

Финансист сообщил и о своей мечте. Она заключается в том, чтобы россияне избавились от карточек в своих карманах и начали производить расчёты, исключительно, при помощи Apple Pay.