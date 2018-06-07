Греф: Залоговое кредитование в РФ ожидает «смерть»

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Кредитование является одним из видов деятельности, за счёт которого существуют финансовые учреждения. Какое будущее его ждёт, высказываются многие эксперты.

Высказал своё мнение на этот счёт и Герман Греф, возглавляющий Сбербанк. По его мнению, залоговое кредитование в РФ ожидает «смерть».

Своё выступление он делал в Петербурге в ходе проходящего там Международного финансового конгресса. В качестве примера он задал вопрос, как осуществить подобное кредитование, в частности, mail.ru. IT-компании обладают основными активами, состоящими из систем управления и менеджмента, а также «мозгов». Как это можно взять в залог, Греф не представляет.

В связи с этим он уверен, что залоговое кредитование при развитии цифровой эпохи не имеет своего будущего. Оно, сказал Греф, в самом ближайшем времени «скукожится», а после этого «умрёт» полностью. Так что банковский сектор получил крайне серьёзный вызов.