Создатель Bitcoin NG: Архитектор этой криптовалюты является технически мёртвым

Сегодня, 17:19

Криптовалюта, несмотря на свою волатильность, продолжает тревожить умы многих жителей Земли. В основном, это касается валютных спекулянтов или граждан беднейших стран.

Создатель Bitcoin NG сделал заявление, которое многие сочли сенсационным. Он проинформировал, что архитектор этой криптовалюты является технически мёртвым.

Сообщение об этом сделал Эмин Гюн Сирер, известный одним из создателей протокола Bitcoin NG. Таинственный архитектор этой криптовалюты назвал себя Сатоши Накамото. Именно им была создана технология криптовалют и он считается там архитектором.

Создатель Bitcoin NG сообщил очень неожиданное мнение. Он считает, что то, что для архитектуры криптовалюты создал Накамото, уже в далёком прошлом. Сейчас его достижения уже превзойдены, и в техническом плане он давно является «мёртвым».

Сирер обратил внимание, что если бы создатель Bitcoin NG проявился в этом году, а не в 2009, то ничего стоящего уже не смог бы предложить.

Ранее высказывались предположения, что Сатоши Накамото не существует в виде физического человека. Вероятно, такое имя взяла себе группа математиков.

Сирер сообщил, сейчас это не имеет никакого значения. Если он не один, то все они технически мертвы.

А вот существует ли в действительности эта фигура, продолжает оставаться интригой. Многие известные личности сообщают, что были знакомы с ним лично.