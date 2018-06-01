В детсадах Владимира повысят плату за содержание детей

Сегодня, 21:58

Расценки предусмотрены для всех видов групп. Подорожание ожидается с 15 июня.

На 7 рублей повысится плата за присмотр ребенка на протяжении 12 часов: до 142 со 135. Если ребенок будет находиться в детсаду 24 часа, то его родителям придется отдать 182 рубля, сейчас они платят 173 рубля. Два часа в детсаду обойдет в 15 рублей, три с половиной часа: 24, пять часов: 60 рублей. Для содержания детей чиновники решили брать с родителей в детсадах 132 рубля (+7 рублей).

В Гороховецком районе Владимира родители платят 113 рублей, в Меленковском 107, Киржачном: 118 в день. Один раз в год власти утверждают предельные тарифы на областном уровне, муниципалитет сам решает, повышать плату или нет. Родители получают компенсацию оплаты на счет в банке: 20% из казны возвращают на одного ребенка, 50% на второго.