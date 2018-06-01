Кипр ужесточил требования к россиянам со счетами в банках

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Кипр стал применять новую финансовую политику в отношении нерезидентов острова. Это коснётся и россиян.

В частности, Кипр ужесточил требования к гражданам РФ, обладающим счетами в его банках. Compliance-отделы стали запрашивать пояснения причин по транзакциям, осуществлённым в течение 15 последних лет.

Помимо того, у россиян стали запрашивать пояснений переводов средств, осуществляемых между своими счетами.

Эксперты полагают, новые требования вызовут проблемы не менее, чем со 150 тысячами квалифицированных счетов. Специалисты связывают это с тем, что в мае Кипр посетили представители Минфина США.