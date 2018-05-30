Российские интернет-провайдеры летом повысят цены на 10%

Сегодня, 14:09

Соответствующее решение было принято многими поставщиками услуг для абонентов, и на него повлиял "закон Яровой". Дело в том, что на его исполнение операторы потратят от нескольких миллионов до миллиардов рублей.

Именно поэтому российские интернет-провайдеры уже летом повысят цены на свои услуги до 10% в среднем. Сообщается, что затраты мелких компаний, предоставляющих услуги на малых территориях и для узкого круга потребителей, потратят на приобретение нового оборудования примерно по 60 млн рублей, а окупиться оно сможет примерно за пять лет, в течение которых рост цен на интернет будет продолжаться.

В то же время, крупным организациям понадобится больше оборудования, а их растраты будут исчисляться уже в миллиардах.

Ранее сообщалось, что "закон Яровой" предусматривает хранение со стороны провайдеров телефонных разговоров, сообщений и других данных потребителей, для чего нужно большое количество хранилищ информации.