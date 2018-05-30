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Если через мобильный банк попытаться сделать перевод с указанной суммой, то придёт СМС-оповещение с заявлением, что были выявлены нестандартные операции, и требованием установить приложение банка. Однако представители организации уже опровергли эти слухи, заявив, что дело вовсе не в «числе зверя».

О том, что «Сбербанк» запретил совершать платежи в 666 рублей начали сообщать множество информагентств, ссылаясь на заявления пользователей и блогеров. По словам последних, клиенты банка, которые использовали сервис для совершения платежей и переводов через СМС, сталкивались с проблемой – «Сбербанк» блокировал сервис «Мобильный банк».

Блокировка происходила, если через СМС отправить запрос на пополнения мобильного счёта. Если переводить деньги с карты на карту, то операция проходит без проблем.

В «Сбербанке» уже даже успели прокомментировать все эти сообщения. Оказалось, что блокировка происходит не из-за «числа дьявола» или «зверя», а из-за нетипичной суммы. По словам представителей банка, они уже проводят оценку отклонения суммы. Если же она отличается, то всё это вместе с другими условиями станет поводом для запроса правомерности операции.