Пособие на детей до трёх лет вырастет до конца текущего года

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На данный момент оно достигло 50 рублей в месяц. Вопрос об изменении суммы выплат поднял министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Пособие на детей до трёх лет намерены поднять до конца этого года.

"Мы получили распоряжение решить вопросы по поводу пособия размером 50 рублей", - рассказал Топилин.

Кроме этого, на данный момент такие выплаты обязан решать работодатель, у которых роженицы оказались в декрете, а также повысить пособие как минимум до 10 тысяч рублей, хоть это и станет большим ударом по бизнесу. Специалисты полагают, что выплату обязано на себя брать государство, а суммы должны определять исходя из финансового положения семьи.

10 опрошенных изданием специалистов поддержали идею повысить пособия. Однако, каждый понимает, что касаемо работодателя, не каждый сможет взять на себя выплаты в 10 тысяч рублей.