ЦБ впервые раскрыл манипуляции на Московской бирже

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Как оказалось после проверок, в 2015 году на бирже использовалась инсайдерская информация для продажи выручки "Лукойла".

Инцидент произошёл ещё в 2015 году, однако ЦБ впервые за историю официально раскрыл манипуляции на Московской бирже. Главным нарушителем выступил Кирилл Семешкин, который представлял интересы компании Ronin Europe Ltd. Он "сливал" всю информацию, касающуюся продаж "Лукойла", текущие ставки, объёмы иностранной валюты и прочее. Алексей Бессонов из той же компании отдавал поручения по поводу ввода-вывода валюты из обслуживающего банка. Получается, что благодаря инсайдерской информации, махинаторы могли сами устанавливать цену, объёмы поручений и порядок их исполнений.