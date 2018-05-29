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Один из крупнейших сотовых операторов на территории России продолжает радовать своих абонентов приятными сюрпризами. Правда, иногда эксперты усматривают в этом возможность прибылей самой телекоммуникационной компании.

Тем не менее, «МегаФон» сделал щедрое предложение россиянам, которые пользуются его услугами. На официальном сайте компании появилось сообщение о том, что отныне каждый российский абонент сможет получить 50-процентные скидки при покупке гаджетов, используя бонусные начисления программы «Спасибо», инициированной Сбербанком. Один балл эквивалентен одному рублю, следовательно, теперь бонусные баллы можно использовать при покупках в салонах «МегаФон».

Так как клиентами Сбербанка являются не всегда самые зажиточные россияне, то это предложение является довольно заманчивым и актуальным. Бонусные баллы на карту по программе «Спасибо» помогут, например, сэкономить в салонах «МегаФон» при покупке устройств от компании Apple 0,5 %.