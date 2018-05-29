Сегодня, 18:00

Китайские компании, благодаря своей экспансии на мировых рынках, а также значительной государственной помощи, продолжают завоевывать новые вершины во всевозможных международных рейтингах.

В прошлом году телекоммуникационная компания Tencent получила оценку марки в 179 миллиардов долларов. В этом году и Alibaba вошла в ТОП-10 мировых брендов, став второй китайской компанией в признанном зачете BrandZ. Пока что интернет-гигант прорвался на девятую позицию, однако аналитики, отмечая тенденции Alibaba к глобальному расширению, не исключают, что уже к концу текущего года ставки китайской компании значительно повысятся. В настоящее время бренд Alibaba оценивается в 113 миллиардов 400 миллионов долларов. Лидерские позиции остались неизменными. На верхней строчке рейтинга остается корпорация Google, которая увеличила стоимость марки до 302 миллиардов долларов. Следом ей «дышит в затылок» компания Apple, бренд который оценен в чуть более 300 миллиардов. Неожиданно Microsoft был потеснен из первой тройки стремительно развивающимся брендом Amazon, стоимостью в 207 миллиардов 760 миллионов долларов.