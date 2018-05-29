Сегодня, 15:44

На рынке криптовалют отмечена тенденция к ужесточению правил торгов, а также усиление мер финансовой безопасности. Эксперты уже заявили о конце «вольницы» для отмывания денег и оплаты сомнительных услуг.

Так, южнокорейская криптобиржа Bithumb сокращает лимит вывода средств анонимными пользователями. С начала июня все трейдеры, а также игроки, которые не желают подтверждать свою личность или юридическую лицензию, смогут ежесуточно снимать со счетов не более 41 тысячи 800 долларов. Таким образом, лимит уменьшается на 10%. Это станет лишь первым, предупредительным этапом для анонимов. По последним данным, лишь треть пользователей предоставили свои учетные данные.

Кроме того, Bithumb для сохранения своей репутации, отказала в сотрудничестве десятку стран, которые, по мнению аналитиков криптобиржи, финансируют террористические и экстремистские организации. В «черный» список попали страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Все транзакции пользователей из этих стран заблокированы. В конце июня произойдет полное отключение аккаунтов.