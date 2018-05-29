В рамках Международного экономического форума МСП Банк презентовал CRM-систему кредитования

Сегодня, 15:50

Новый уникальный продукт в сфере IT-банкинга представил МСП Банк в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. CRM-система под названием АИС НГС позволяет малому и среднему бизнесу экономить время на получение кредита. В презентации приняли участие генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и клиенты банка.

Они прошли процесс подачи заявки в системе и получили одобрение по кредиту, наглядно показав, как работает новая цифровая площадка. МСП Банк создан с целью поддержки предпринимательства: дочерний банк Корпорации МСП обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки. Онлайн-подача заявки на кредит сопровождается загрузкой документов, подтвержденных электронной подписью, процесс рассмотрения заявки отражается в личном кабинете клиента на сайте smbfin.ru. Как отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, планируется, что на базе платформы будут работать все участники Национальной гарантийной системы.