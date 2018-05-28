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Источники сообщили представителям российских СМИ, что подобная мера позволяет найти государству недостающие восемь триллионов рублей для осуществления шестилетнего проекта модернизации страны. Вице-премьер Антон Силуанов уклончиво отвечает на вопросы о пересмотре налогообложения.

Тем не менее, в России могут повысить НДС до 20% ради ускорения роста экономики. Несмотря на предостережения ряда экспертов о гибели среднего и малого бизнеса в стране, некоторые экономисты считают, что прибавка двух процентов к налогу на добавленную стоимость, станет еще одним фактором для выхода бизнеса из «серой зоны», естественно, при одновременном снижении ставок страховых взносов.

По мнению аналитиков, объявленная президентом России Владимиром Путиным шестилетняя программа модернизации, постепенно перейдет в фазу государственных приоритетов. Частный бизнес будет вынужден играть по общим правилам. В первую очередь, это коснется порочной практики выведения активов за пределы страны. Повышение НДС, в свою очередь, может повлечь за собой и некоторые преференции лояльному частному капиталу.