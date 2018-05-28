Эксперты: Биткоин резко упадёт

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Криптовалюты становятся в мире всё более популярными. Многие их «майнят», уверовав в то, что это вложение средств наиболее надёжно и наименее подвержено влиянию рынка.

Однако, даже самая популярная из них демонстрирует такую волатильность своего курса, что «просто ух». Финансовые эксперты уверены, на этой неделе биткоин резко упадёт.

Торги, завершившиеся 27 мая, подтверждают это предположение. Биткоин понизился на различных биржах от 2,64 до 4,04%. И это всего за один день. Максимальная стоимость этой валюты составляла 7,334 тыс. долларов.

Итого, за прошедшую неделю биткоин «просел» на 12%. Эксперты связывают это с целым рядом факторов.

Так, Минюст США приступил к уголовному расследованию, касающемуся манипуляции с курсом биткоина. Индия сообщила о возможном введении налога в 18% на операции, проводимые с криптовалютами. Это вполне сопоставимо с размером НДС, действующего в России.

В то же время, ряд специалистов отмечают, что биткоин начал «падать» в то время, когда касающийся его новостной фон является достаточно позитивным.

Следовательно, полагают они, происходит манипулирование рынком. Возможно, это связано с намерением его основных игроков «выбить» небольших инвесторов.

Эксперты делают прогноз о том, что биткоин продолжит падение. Не исключено, что уже на этой неделе он будет торговаться ниже 6 тыс. долларов.