Путин: Рубль по-прежнему устойчив

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В Петербурге продолжается проведение международного экономического форума. Многие из его участников высказывают озабоченность судьбой рубля, когда его курс стал плавающим.

Их сомнения 26 мая развеял Владимир Путин. Он сообщил участникам форума следующее. Именно то, что рубль по-прежнему устойчив, вывело РФ в число ведущих мировых держав. На его позиции не повлиял даже плавающий курс.

Путин добавил, что на середину мая рубль продолжал демонстрировать устойчивость. Размеры золотовалютных запасов страны – на уровне показателей, демонстрируемых мировыми лидерами.

Помимо того, отметил российский лидер, государству удалось существенное снижение инфляции. По итогам прошлого года она составила лишь 2,5%. Отмечен и значительный рост инвестиций в РФ, несмотря на все предпринимаемые против её экономики санкции.

Россия, продолжил Путин, показала факт, понятный серьёзным экономистам. Рост экономики оказался восстановленным, несмотря на перепады, происходящие на мировых рынках.

Прирост ВВП в России пока достаточно скромен, но устойчив. Он составляет 1,5%. Задачей правительства РФ, как сообщил Путин, является закрепление в пятёрке экономик мира, являющихся крупнейшими.

Путин обратил внимание журналистов на то, что государство готово расплачиваться с партнёрами рублями. То есть Центробанк подготовился к внедрению механизма, обеспечивающего его свободную конвертацию