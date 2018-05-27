Банк Англии вновь поддержал идею государственной цифровой валюты

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Регулятор уже вёл переговоры с иностранными партнёрами на эту тему, но о результатах по-прежнему ничего не известно.

Банк Англии выступил за внедрение государственной цифровой валюты Великобритании. Соответствующее заявление на днях сделал глава регулятора Марк Карни на юбилейной конференции Центробанка Швеции в Стокгольме. В частности, он вновь поддержал идею создания регулируемой британскими финансовыми институтами криптовалюты. Вместе с тем чиновник заметил, что в ближайшей перспективе реализация данной идеи невозможна, поскольку к этому сектору всё ещё нет существенного доверия. Он подчеркнул, что в настоящее время криптовалюту по-прежнему не считают деньгами на финансовом рынке. Как известно, Банк Англии уже не раз вёл переговоры с другими центробанками по поводу внедрения государственной цифровой валюты. О результатах этих диалогов ничего не известно.

Ранее мы писали, что Facebook выпустит собственную криптовалюту. Компания обозначила своё намерение создать виртуальную валюту для расчётов внутри социальных медиа.