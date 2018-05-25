Отмена встречи США и КНДР: Доллар укрепился, рубль слабеет

Сегодня, 10:40

Решение Дональда Трампа касательно встречи с Ким Чен Ыном 12 июня напрямую повлияло на валютный рынок. Антон Силуанов подчеркнул, что Россия может перейти на расчет в евро, если Европа решит уйти от давления США.

Отмена долгожданной встречи между лидерами США и КНДР напрямую повлияла на мировой валютный рынок, в результате доллар укрепился и сегодня, 25 мая, его индекс протестировал уровень 93,83. На фоне политических решений рубль слабеет, о чем говорит баррель Brent по 4,855 тысячи рублей по состоянию на вечер 24 мая.

Как только Дональд Трамп объявил о своем решении, специалисты зафиксировали падение на фондовом рынке США, но ситуация могла резко измениться, что можно наблюдать и на утро 25 мая. Выходка американского лидера поразила чиновников в России и одним из первых отреагировал Алексей Пушков, назвав его поведение дипломатией угроз и конвульсий.