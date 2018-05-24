Объем международных резервов РФ снизился за неделю

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Международные резервы России составили 456,3 млрд. долларов, а на прошлой неделе число было 457,7 млрд.

11 мая резервы были в размере 457,7 млрд. долларов. За неделю объем резервов сократился на 0,3% (1,4 млрд. долларов). Центробанк объясняет такое изменение отрицательной переоценкой.

Объем золотовалютных резервов ЦБР 1 мая 2018 года составлял 1.910 тонну золота, то есть на золото пришлось 17,6% стоимости всех золотовалютных резервов.

Следует отметить, что минимальный показатель в истории был отмечен в 1999 году и составил 10,7 миллиардов, а максимум – в 2008 году с числом 598,1 миллиарда.

Напомним, что международные резервы являются высоколиквидными активами, которые находятся в Центральном Банке Российской Федерации в виде золота, СДР и других резервных активов.

Эльвира Набиуллина, глава Цетробанка, рассказала о пользе закупки золота в резервы, отметив, что оно не подвержено тем рискам, которые имеются у валют, связанных с их эмитентами. Также она заявила, что деятельность Банка действует по принципу диверсификации рисков, которые меняются вместе с изменениями динамики курсов.