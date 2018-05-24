Трамп не встретится с Ким Чен Ыном: Фондовый рынок США стремительно падает

Сегодня, 18:13

Эксперты зафиксировали некоторые изменения в данных о прошедших накануне торгах. Выяснилось, что американцев негативные последствия коснулись по многим пунктам, и повлиять на это могло неожиданное решение президента.

Стало известно, что фондовый рынок США стремительно падает, индекс Dow Jones снизился на 0,53%, S&P 500 - упал на 0,08%, а показатели NASDAQ просели на 0,45%. Такие новости не являются положительными для американцев, а происходить все начало также неожиданно, как и возникшее у Дональда Трампа решение, благодаря которому его встреча с Ким Чен Ыном была отменена.

Курс евро и доллара к рублю, по сообщению финансовых экспертов, также снизился, и теперь бивалютная корзина стоит 66,17 рублей. Специалисты отмечают, что указаны показатели на четверг, и в скором времени ситуация может измениться в любую сторону, скорее не выгодную для США.