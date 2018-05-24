В мире зафиксировано рекордное количество миллиардеров

Сегодня, 16:19

Аналитическая компания Wealth-X провела перепись самых обеспеченных жителей планеты, констатировав 15-процентный прирост людей, чье состояние превысило цифру с девятью нулями.

Сейчас в мире проживают 2754 миллиардера, нарастивших свою численность на 24% с 2016 года. Преимущественное количество богачей обитают в США – 680 человек, в сумме накопивших $3,2 трлн. В ТОП-3 также попали Китай ($1,1 трлн на 338 бизнесменов) и Германия ($466 млрд на 152 состоятельных немцев). 99 отечественных бизнесменов расположились в мировом рейтинге на 6-й позиции со сравнительно скромными $351 млрд.

Рекордное количество миллиардеров оказывает наиактивнейшее влияние на мировую экономику. Среди других интересных фактов: в мире зафиксировано рекордно количество женщин с девятью нулями на счету (+18%). Примечательно, доход богачей растет быстрее населения Земли.