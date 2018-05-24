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Известный финансово-экономический журнал составил ТОП-20 самых богатых наследников российских миллиардеров. Лидирующую позицию вновь занял сын президента компании «Лукойл» Юсуф Алекперов.

«Forbes» составил рейтинг самых богатых наследников России. Журналом были отобраны 20 семей, число детей в которых составило в сумме 46 человек. Путем деления состояния олигархов на число их детей и был составлен список. В расчетах не учитывалась доля супруга, а также заявления о том, что детям не будут переданы большие суммы, а большая часть денег будет направлена на благотворительность.

В тройку лидеров вошли дети владельца компании по производству удобрений «Еврохима» - Андрея Мельниченко, чье состояние оценивается в 14,5 млрд. долларов, заняв 3 место. Следовательно, его дочь Тара и сын Адриан унаследуют по 7,3 млрд. На 2 месте расположились дети одного из владельцев компании «Новотэк» - Леонида Михельсона. Его дочь Виктория и трехлетний сын разделят имения отца по 8,9 миллиардов. Победителем в номинации «самый богатый наследник» стал единственный сын Вагита Алекперова, президента компании «Лукойл», Юсуф Алекперов. Состояние его отца оценивается в 17 миллиардов долларов.

Рейтинг составляется не впервые, а уже 3 год подряд. Известно, что в списке появились новые лица. Ими стали сын основателя «IPG Photonics» Валентина Гапонцева и сын совладельца «Evraz» Александра Фролова. Состояние, которое унаследуют сыновья олигархов составило 3 и 2,3 миллиардов соответственно.

Последнее место в рейтинге разделили 4 детей совладельца компаний «Альфа-групп» и «LetterOne» Германа Хана, каждому из которых достанется по 2,3 млрд. долларов. Это не единственный миллиардер с таким большим числом наследников. Его обошел Алексей Мордашов, основной акционер компании «Северсталь», число детей которого составило 6 человек, которые могут унаследовать по 3,1 миллиарда.