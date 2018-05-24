МТС вложит в цифровую экономику Воронежской области 800 млн рублей

Сегодня, 11:25

Петербургский международный экономический форум стал площадкой для подписания стратегических договоров, касающихся как внешнеэкономических проектов, так и российских. Об этом свидетельствует подписанное соглашение между главой телекоммуникационного оператора МТС и губернатором Воронежской области.

Согласно заключенному контракту, МТС за два года вложит в цифровую экономику Воронежской области 800 миллионов рублей. Целевым назначением инвестиций является осуществление ряда проектов по развитию современных цифровых технологий. Инновационные преобразования коснутся, как непосредственно экономического сектора, так и социальной инфраструктуры.

МТС и Воронежская область намерены развивать и воплощать на практике идею «умных» городов. В первую очередь, это позволит сократить потери в энергопотреблении и сэкономить средства в региональном бюджете. В свою очередь, МТС будет тестировать в области новые мобильные приложения. Сервисы будут предназначены для развития телемедицины, образования и коммерческой кибербезопасности.