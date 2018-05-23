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Мобильный оператор и ранее имел опыт списывать со счетов пользователей неожиданные суммы за не предоставленные услуги. Теперь же компания решила ограничить клиентов в перемещении по регионам России.

«Билайн» ввел плату за пребывание вне домашнего региона клиента. Об этом сообщается в Сети, а причинами называют отмену всероссийского роуминга. Чтобы на этом нагреть руку, в «Билайн» решили наградить людей новыми вычислениями. Тем, кто надолго покинул свое местожительства, будут платить за услуги оператора. Чтобы деньги не списывались со счета, можно принимать SMS и бесплатные входящие звонки. Все остальные манипуляции будут стоять денег.

Ранее мы сообщали, что «Билайн» тайно обворовывает своих клиентов. В подтверждение этого высказались многие абоненты, которые увидели «сдирание» денег со своих счетов.