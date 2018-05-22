Абоненты Тинькофф Мобайл начнут получать достойный кэшбек за покупки

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Теперь за каждую покупку пользователю будут возвращать 1 рубль за 1 балл. Максимальная сумма кэшбека 3000 рублей. В конце каждого месяца всем абонентам Тинькофф Мобайл будет начисляться достойный кэшбек.

Если пользователь будет использовать уникальные партнёрские программы, то возврат средств может достигать 30%, что является очень приятным предложением. Стоит отметить, что виртуальная карта появляется автоматически, сразу после регистрации в Tinkoff Mobile. Полученные средства можно тратить практически на любые услуги.

Интересно, что виртуальный счёт становится сразу активным, чего нет у других операторов, клиенту не нужно выполнять дополнительных действий, чтобы расплачиваться ей.

Вдобавок, обслуживание карты ничего не стоит, она абсолютно бесплатна. Сервис уже адаптирован под самые популярные платёжные системы для смартфонов - Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.