Банки смогут приостанавливать "сомнительные" переводы

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Проблема мошенничества с банковскими картами стоит достаточно остро. Для защиты клиентов российских банков создан специальный законопроект, который позволит приостановить "сомнительные" операции.

Депутаты Государственной думы России во втором чтении приняли законопроект, который призван защитить клиентов банков. В документе идет речь о том, что банкам будут прописаны строгие правила, которым необходимо следовать в случае проведения подозрительной транзакции. Сотрудники банка будут обязаны за два рабочих дня приостановить операцию и заблокировать карту до выяснения всех обстоятельств проведения денежных средств.

Клиент, который проводит подозрительную транзакцию, будет уведомлен и обязан выполнить все действия, которые прописаны в данном законопроекте. Также вводится специальный порядок действий банка, которые помогут возвратить денежные средства законному владельцу в случае несанкционированного списания со счета клиента - этот порядок предусмотрен только для защиты юридических лиц, так как процедура возврата денежных средств гражданам уже была ранее прописана законодательством.

Согласно статистике, только в 2016 году было совершено около 300 тысяч несанкционированных банковских операций во время которых использовались банковские карты. Общая сумма таких транзакций превысила один миллиард рублей. По прогнозам ЦБ, по итогам 2017-2018 годов может произойти дальнейший рост числа взломов счетов клиентов, в том числе через платежные системы, платформы для оплаты государственных услуг, средства мобильной связи и системы ДБО.