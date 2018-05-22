ЦБ выпустил памятную купюру в 100 рублей к ЧМ-2018

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Эксперты уже положительно оценили удачное дизайнерское решение новой сторублевки, которая скоро появится во всех регионах Российской Федерации. Уже сейчас отмечается рост ажиотажа в среде нумизматов.

Центробанк выпустил памятную полимерную купюру номиналом в 100 рублей к Чемпионату мира по футболу, которая должна особо выделить масштабность и значимость этого спортивного события для России. Купюра представлена разработчиками с необходимыми пояснениями по сюжетной стилистике. Отмечается, что на лицевой части изображена взаимосвязь и преемственность поколений футболистов. Мальчик с мячом и голкиперским номером «1» на свитере смотрит на легендарного советского вратаря Льва Яшина.

Оборотная сторона банкноты украшена футбольным мячом, стилизованным под земной шар с картой Российской Федерации и названиями городов, которые примут ЧМ-2018 на своих стадионах. Всего выпущено 20 миллионов памятных купюр, которые в конце мая начнут отправляться в региональные банки. Стоимость купюры соответствует номиналу.