Стив Возняк предрёк Ethereum влиятельность уровня Apple

Сегодня, 10:20

Блокчейн-платформа заинтересовала предпринимателя, поскольку с ней можно экспериментировать.

Сооснователь Apple Стив Возняк сравнил Ethereum со своим детищем, заявив, что она может повторить его успех. Бизнесмен уверен, что при определённых условиях блокчейн-платформа может достичь того же уровня влиятельности, что и американский IT-гигант, он предрек Etherium успех уровня Apple. В данный момент рыночная капитализация Apple насчитывает 921 миллиард долларов, в то время, как показатель Ethereum составляет уже порядка 68 миллиардов долларов.

Как известно, Возняк отказался от криптовалют из-за перепада курсов и сейчас он оставил лишь 1 BTC и 2 ETH. Предприниматель признался, что не так давно его обокрали, купив с помощью краденой кредитной карты биткоины, впоследствии отменив оплату. Несмотря на это, бизнесмен хотел бы продолжить работать с Ethereum, поскольку она даёт возможность эксперементировать.

Ранее мы писали, что в США высмеяли недоверие Уоррена Баффетта к биткоину, Google и Amazon. Компания Genesis Mining разместила баннер, в котором потроллила одного из богатейших людей мира.