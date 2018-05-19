Альянс венчурных фондов HB Investment, Inc заинтересовался криптовалютой Tkeycoin

Сегодня, 15:20

В конце апреля на создателей амбициозного отечественного IT-проекта Tkeycoin DAO вышли представители стратегического Альянса венчурных фондов Кореи.



Он предлагает стать эксклюзивным представителем этого проекта на финансовом рынке Азии. Об этом сообщает ИД «Коммерсант» (https://www.kommersant.ru/doc/3630697). Куратор сделки — Юнг-Кеун Чой (директор венчурных инвестиций Фонда HB Investment, Inc.).



Эксперты криптомира отмечают, что с помощью такого положительного бэкграунда монета имеет основания на существенный рост на бирже. И если скептики прогнозируют рост до трех-пяти долларов, то все больше аналитиков заявляет об основаниях ждать роста до 14 долларов за монету сразу после ее появления на бирже.



Стоит отметить, что на сегодняшний момент Tkeycoin DAO является одним из перспективных проектов на рынке РФ. Его создатели разрабатывают собственный блокчейн протокол, который поможет сократить расходы крупных холдингов в сфере мобильных и международных платежей до тридцати процентов.