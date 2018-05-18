Покойный Мавроди в Twitter: Обменяйте билеты «МММ» на криптовалюту

Сегодня, 19:09

Создатель самой масштабной финансовой пирамиды в РФ, разорившей множество её вкладчиков, неожиданно вновь «воскрес». Он предложил неожиданным образом обменять билеты своего обанкротившегося предприятия.

Ранее сообщалось, что Мавроди, которого многие назвали махинатором, умер. Сейчас его аккаунт в Twitter вновь ожил. Там появилось первое сообщение после того, как было объявлено о смерти одного из самых великих махинаторов ХХ века.

Согласно данным мессенджера, от имени Мавроди кто-то выступил с сообщением о том, что надвигается финансовый апокалипсис. Кто стал его «престолоблюстителем» в Сети, пока не известно.

Посетители Сети уже откликнулись на подобную выходку от лица Мавроди. Они сообщили о готовности на данное предложение, поскольку билеты «МММ», если они ещё сохранились, пригодны для использования лишь в отхожем месте.

Следовательно, если их обменяют на новую криптовалюту от лица создателя «МММ», в этом не будет ничего катастрофического.

В то же время, многие и при таком раскладе видят очередное мошенничество. Правда, они пока не могут понять, в чём оно заключается.

Некоторые уже обрадовались тому, раз Мавроди может посылать свои новые месседжи с того света, значит Интернет работает и там.