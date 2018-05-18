Сегодня, 09:40

Также известно, что финансовую организацию, через которую будут совершаться выплаты, выберут не позже 24 мая текущего года.

Информацию о том, что страховые выплаты по вкладам банка «Акцент» начнут выплачивать не позже 1 июня, сегодня, 18 мая, сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Страховые выплаты будут выдавать из-за отзыва лицензии у ПАО АКБ «Акцент». Поэтому, из-за закона о страховании вкладов индивидуальных клиентов и розничных клиентов, которые обслуживались в банке, им будет выплачена сумма до 100% от вклада. Однако эта сумма не должна превышать 1,4 миллиона рублей.

Что касается валютных вкладов, то их конвертируют по курсу Центробанка РФ. Курс возьмут за день отзыва лицензии, то есть за 18 мая. Общий объём выплат не должен превысить 400 миллионов рублей.

Сегодня стало известно, что после 27 лет работы оренбургский банк «Акцент» прекратил существование. Считается, что ЦБ РФ во время проверки нашёл целый ряд серьёзных нарушений.