ЦБ отозвал лицензию у оренбургского банка «Акцент»

Сегодня, 07:51

После 27 лет существования на кредитно-финансовом рынке Российской Федерации банк «Акцент» в Оренбурге прекратил свое существование. Проверка обнаружила целый ряд серьезных нарушений.

Ценробанк отозвал лицензию у оренбургского банка «Акцент», так как руководство учреждения в течение нескольких последних лет применяло такую бизнес-модель, которая стала реальным риском для вкладов крупных клиентов. Кроме того, размер собственных активов в кредитно-финансовом учреждении снизился до критических пределов, ведущих к процедуре банкротства.

Оренбургский банк «Акцент», для того чтобы обозначить соблюдение положительного баланса, искусственно поддерживал размер капитала, прибегая к сомнительным схемам. Комиссия ЦБ также выявила случаи попустительства при явном отмывании доходов некоторыми физическими и юридическими лицами. В настоящее время в банке «Акцент» назначена временная администрация, полномочия руководства финансово-кредитного учреждения приостановлены.