Интернет-омбудсмен рассказал о сроках окупаемости майнинга

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На данный момент правовая позиция криптовалют в РФ не определена. Несколько месяцев назад в Госдуму внесли законопроект, который позволит контролировать новый рынок.

В рамках документа "О цифровых денежных активах", возникли определения подобных ресурсов, которые относятся к криптовалюте. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил, что получить доход от процессов майнинга возможно за 9-12 месяцев.

"Прибыль от майнинга на сегодняшний день, учитывая курс и стоимость оборудования составит до 12 месяцев. Это период окупаемости, которая рассчитана с учётом затрат", - рассказал Маринчев.

По его словам, точная доходность майнинга не может быть точно рассчитана, поскольку затраты определены в долларах. Стоит отметить, что создаваемые законопроекты о "цифровых деньгах" воспрепятствуют выведению активов в бесконтрольную среду.