Эксперты прочат выход Tkeycoin в число лидеров криптовалют

Сегодня, 14:24

Западные эксперты в минувшем году много говорили о перспективах амбициозного российского проекта Tkeycoin.



По их мнению, эта криптовалюта после своего листинга на бирже способна вырасти до 12700%. Согласно ранним прогнозам, рост стоимости этой монеты должен был способствовать и росту спроса на нее. В итоге так и вышло. Монета выросла в цене на 2500% еще до своего публичного появления на бирже. Сейчас за один TCD дают один доллар США.



Интересно, что ранее эксперт в области блокчейн Александр Маркин выразил в интервью «Собеседнику» (https://sobesednik.ru/tehnologii/20180221-rossijskaya-razrabotka-tkeycoin-vyhodit-na-mirovoj-uroven) мнение о том, что Tkeycoin способен стать одним из трех мировых лидеров криптовалют. Подобного рода прогноз можно увидеть и в исследовании «BitTelegraf INC» за март текущего года. Эта группа хакеров (позиционирует себя, как независимое агентство) считает, что Tkeycoin, EpcCoin, CrowdMachine — тройка лидеров среди криптовалют, от которых стоит ждать 1000Х в 2018-2019 гг. «BitTelegraf INC» отмечает, что Tkeycoin интересен на долгосрочный период, а его возможный рост может достичь $450 уже в 2019 г.