Финансовый флешмоб: Студенты НовГУ выстроились в знак рубля

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В мероприятии, прошедшем 16 мая в Великом Новгороде, приняли участие более 100 студентов. Флешмоб организовали в рамках XII недели сотрудничества университета на международной площадке.

С 14 мая в Великом Новгороде Институт экономики и управления НовГУ проводит XII неделю сотрудничества этого известного университета в международном формате. В рамках мероприятия студенты решили организовать своеобразный финансовый флешмоб под эгидой проекта «Повышение финансовой грамотности населения Новгородской области». Он проводится при поддержке новгородского правительства и Центробанка России.

Отмечается, для программы разработали план мероприятий в разных учреждениях. Также организаторы проводят лекции в общественных местах, где рассказывают публике о финансовой культуре.