Фондовые индексы США ушли в минус

Сегодня, 09:31

Вечером 15 мая рост доходности десятилетних облигаций заставил американские биржи закрыться в «красной» зоне.

Меньше всех в позициях потерял фондовый индекс S&P 500 – 0,68%. Промышленный индекс Dow Jones опустился до 24706,41 пункта (-0,78%), а наибольшим откатом в 0,81% отличились высокотехнологические компании NASDAQ. Впервые за 7 лет доходность десятилетних облигаций США превысила планку в 3,05%, поднявшись сразу до 3,071%. Примечательно, американские фондовые индексы ушли в минус на фоне торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Объем апрельских розничных продаж в Штатах вырос на 0,3%, не оправдав прогноза в 0,4%. По-прежнему 70% экономики США приходятся на потребительские расходы – в основе показателей ВВП лежат розничные продажи.