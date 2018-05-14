Росалкогольрегулирование перечислило в бюджет РФ 213, 5 млн рублей

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В бюджет РФ поступило 25% от чистой прибыли Росалкогольрегулирования. Сумма перечисления в минувшем году составила 213,5 млн рублей.

В 2017 году общая задолженность ведомства достигла 393,7 млн рублей, что на 118,5 млн рублей меньше относительно 2016 года. Такие показатели спровоцировали глобальную проверку ведомства. Руководство Росалкогольрегулирования утверждает, что в 2018 году им удастся повысить прибыль и поступления в федеральный бюджет.

В ходе досмотра оказалось, что в минувшем году динамика ушла в минус. К примеру, прибыль ФКП "Союзплодоимпорт" упала на 23%, ФГУП "Кизлярский коньячный завод" потеряла доход на 38%.

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" объявила, что рассматривает Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Завтра на заседании члены фракции обсудят его кандидатуру, вскоре соответствующий документ направят на рассмотрение Совету Госдумы для внесения Президенту России на пост Председателя главного контролирующего ведомства. Неверов заявил, что Алексей Кудрин настоящий профессионал с огромным опытом, который сможет максимально раскрыть свой потенциал на этой позиции. Большинство членов Президиума также поддержали Алексея Леонидовича Кудрина.