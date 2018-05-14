Эксперты: Биткоин может продолжить падение

Сегодня, 15:07

К такому мнению пришли финансовые аналитики. В то же время они не исключают, что после падения может вновь начаться рост этой криптовалюты.

Эксперты предположили, наиболее вероятно, что биткоин на этой неделе продолжит своё падение. Однако ряд из них полагают, что он сможет вновь выйти на психологическую отметку в 10 тысяч долларов.

Биткоин продолжает демонстрировать сильную волатильность. Сейчас эта самая популярная в мире криптовалюта торгуется за 8,753 тысячи долларов.

Как сообщили эксперты, на то, что биткоин несколько «просел», повлияли некоторые новостные сообщения. Одним из них стало известие о банкротстве криптобиржи в Южной Корее. Другим – негативный комментарий миллиардера Уоррена Баффета. Он сделал сравнение криптовалюты с «крысиным ядом».

После этого трейдеры станут воспринимать с тревогой любое движение, которое покажет биткоин в своих продажах. Это и станет причиной того, что даже при своём росте биткоин в ближайшее время вряд ли достигнет стоимости в 10 тысяч долларов.

Однако отмечают аналитики, на протяжении трёх последних лет эта криптовалюта неоднократно показывала, что после падений начинался её бурный рост.