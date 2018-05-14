В банках РФ впервые переизбыток средств достиг 4,5 трлн рублей

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Эксперты удивляются, что в России профицит по ликвидности в учреждениях банковской системы возрастает на протяжении уже нескольких месяцев. Они отмечают некоторые связанные с этим особенности.

Переизбыток средств в банках РФ впервые был отмечен в середине прошлого года. С тех пор он демонстрирует постоянный рост. В октябре он достиг отметки в 1 трлн рублей. В начале этого года его значение уже 2,6 трлн. Планка в 3 трлн рублей была преодолена в феврале. В марте показатель достиг 4 трлн. По данным ЦБ, сейчас переизбыток средств достиг уже 4,5 трлн рублей.

Это означает, что в крупнейших банках РФ уже не прибегают к займам у Центробанка. Напротив, они сами активно кредитуют его, путём размещения излишней ликвидности на его корсчетах и депозитах.

В то же время некоторые специалисты отмечают, что указанный переизбыток средств может быть не вполне корректно рассчитан. Они поясняют это тем, что единственный растущий сегмент банковской деятельности на сегодняшний день – это кредитование физлиц.

Также аналитики полагают, что в этом показатели не учтены средства, взятые банками у Минфина, и затем размещённые на депозитах.

Это они подтверждают тем, что в банках РФ, которым не доступны кредиты Минфина, не наблюдается переизбыток средств.