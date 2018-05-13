Российский бизнесмен Алишер Усманов вошёл в список самых богатых людей Великобритании

Вчера, 19:05

По версии газеты Times, которая каждый год публикует рейтинги самых состоятельных граждан государства, миллиардер из РФ стоит на восьмом месте в ТОПе.

За прошедший общая сумма состояния у Алишера Усманова оценивается специалистами в 10,566 миллиарда фунтов. Этот показатель на 1,235 миллиарда меньше, чем годом раньше. Тогда российский бизнесмен был на пятой строчке в списке богатейших людей Великобритании.

В материалах Times уточняется, что самым богатым человеком государства стал Джим Ратклифф, который является главой нефтехимического предприятияIneos. Он обладает 21,05 млрд фунтов стерлингов. На второе место специалисты поставили бизнесменов из Индии и владельцев компании Hinduja Group Гопи и Шри Хиндуя. Бизнесменам удалось заработать за жизнь 20,644 миллиарда фунтов.

Список закрывает бизнесмен украинского происхождения Леонард Блаватник. По итогам 2017 года у него было 15,259 миллиарда фунтов.

Кроме Алишера Усманова, в данном ТОПе оказался и Роман Абрамович, который является владельцем культового ФК «Челси». Он, как и в прошедшем году, занимает 13-ю строчку. За год Абрамовичу удалось заработать 1,2 миллиарда фунтов, теперь у него всего 9,333 миллиарда фунтов.