Бабушке из мема «Денег нет, но вы держитесь» подняли пенсию на 450 рублей

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Пожилая женщина из Крыма Анна Буянова два года назад спросила у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об индексации выплат, на что получила ответ «держаться». Таким образом пенсионерка держится до сих пор.

Анна Буянова живёт в 20 километрах от Феодосии. В своём недавнем интервью женщина призналась, что её пенсию государство так и не проиндексировало. По словам бабушки, ей сначала обещали пенсию в 11 тысяч рублей. Однако в итоге в апреле 2017 года её выплату повысили на 450 рублей, чтобы был минимальный прожиточный минимум. Теперь Анна Буянова получает всего лишь 8 500 рублей, но это всё же не индексация.

Пожилая крымчанка рассказала, что она живёт только благодаря своему хозяйству, из которых 53 курицы, 4 индюшки, 2 утки и огород. Когда нужно заплатить за свет или же за газ, пенсионерка берёт что-то из дома и продаёт, таким образом она платит за свет и за газ. Однако и здесь всё плохо, это вынужденное хобби бабушка не может превратить в небольшой бизнес из-за сложной бюрократичной волокиты. Для каждого раза она получает отдельную специальную справку.

Мем «Денег нет, но вы держитесь» появился в 2016 году, когда российский премьер-министр Медведев посетил Крым и пообщался с местными жителями. Одна из присутствующих пенсионерок пожаловалась на свою маленькую пенсию. На это Медведев ответил, что денег нет, но их нужно искать, тогда и произойдёт индексация. Затем глава правительства РФ добавил: «Вы держитесь здесь, всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья». После того, как ролик попал в Сеть, он стал настоящей шуткой о правительстве, пенсиях и общей ситуации в стране.