Reuters раскрыл проблемные активы ФК «Открытие» с потерями в $7 млрд

Вчера, 15:58

Информационное агентство сообщает, что финансовые потери банка связаны с двумя основными организациями – «Открытие Холдингом» и Объединенной вагонной компанией. Еще в начале года эксперты подсчитали, что данные активы лишили корпорацию почти 7 миллиардов долларов.

В информационно-финансовом агентстве отметили, что проблемные активы ФК «Открытие» подсчитывались предварительно, и уже сейчас названа окончательная сумма потерь. Тем не менее, проблемные активы «Открытие Холдинга» отнесли к категории Legacy, а относящиеся к ОВК проблемы попали в список Strategy.

В организации рассказали, что в течение года собираются стабилизировать ситуация и сократить проблемные активы, отчего финансовые потери будут постепенно уменьшаться. Как сообщалось ранее, банк «Открытие» вместе с другими финансовыми организациями по итогу года повлиял на снижение доходности пенсионных фондов.