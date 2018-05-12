Доход главы «Роскосмоса» в прошлом году составил 108 млн рублей

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Главная государственная космическая корпорация России опубликовала в широком доступе налоговые декларации за прошлый год. Оказалось, что за два года заработок главы «Роскосмоса» вырос вдвое.

На официальном сайте корпорации сообщается, что в прошлом году общие доходы главы «Роскосмоса» Игоря Комарова составили 108 миллионов 550 тысяч рублей. Из них 71 миллион 500 тысяч рублей это зарплата на основном месте работы. То есть, ежемесячная заработная плата главы государственной корпорации составляет более пяти миллионов рублей. Два года назад годовой заработок Комарова был 35 миллионов рублей.

Также глава корпорации имеет два автомобиля пять земельных участков и дом, площадь которого составляет 2 тысячи 498 квадратных метров. Напомним, «Роскосмос» был создан три года назад. Назначенный на место руководителя государственной корпорации Игорь Королев до этого занимался промышленным производством, а также преуспел в финансовых операциях.