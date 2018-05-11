СМИ: Facebook выпустит собственную криптовалюту

Вчера, 23:07

В авторитетных финансовых изданиях появилась информация, согласно которой компания Facebook планирует выпустить собственную внутреннюю криптовалюту. Источники утверждают, что в корпорации настроены в данной направлении очень серьезно.

Американский телеканал Cheddar сообщает, что в скором времени новая криптовалюта действительно может появиться, и работать она будет для миллионов пользователей. С ее помощью через Facebook можно будет оплачивать различные покупки и делиться криптовалютой с друзьями, но никаких подробностей о разработке пока не сообщается.

Знакомые с ситуацией источники отметили, что на создание криптовалюты у специалистов уйдет некоторое время, однако после этого уникальные возможности станут доступны многомиллионному числу потребителей. Специальной подразделение по разработке может возглавить Дэвид Маркус, являющийся бывшим президентом PayPal.