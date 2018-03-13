Объем инвестиционных вливаний в основной капитал в столице за 2017-й год составил 1,972 триллиона рублей

Сегодня, 05:21

За минувший год объем инвестиционных вливаний в основной капитал в столичном мегаполисе составил почти два триллиона рублей (если быть точным, 1,972 трлн.). Это рост на 12,8%, если сравнивать с 2016-м годом, и на 76,6% в сравнении с 2010-м годом. Об этом пишет сайт Investmoscow.ru.

Комментируя новость, Н.Сергунина* заявила, что в главном городе РФ планомерно реализуется программа, предусматривающая развитие и поддержку инвестиций. Поддержка оказывается, как крупным инфраструктурным и транспортным проектам, так и промышленности с IT-сектором. Это способствует активному инвестированию и развитию производства бизнесом.

В.Ефимов*, в свою очередь, сообщил, что в минувшем году столичная экономика продемонстрировала наиболее высокие темпы роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за последнюю пятилетку. К тому же, как отметил чиновник, в столице планомерно улучшается деловой климат.

Н.Сергунина — заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В.Ефимов — лидер московского ДЭПИР.