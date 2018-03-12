В Ростове резко подешевели продукты питания

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В Ростове-на-Дону стали дешевыми продукты питания, но стремительно выросли в цене тарифы на медицинское обслуживание граждан. Об этом сообщили сотрудники Росстата.

По подведенным статистическим исследованиям Росстата в феврале, на территории Ростова и области значительно стали дешеветь продукты питания в магазинах и супермаркетах. Главная часть скидок коснулась таких пищевых товаров, как куриные яйца, мясо птицы и свиньи. Также стоимость говядины обеспечила доступность потребителям разного статуса. Кроме того, аналитики акцентировали внимание, что дешевле стала и бытовая химия.

Совершенно иная ситуация сложилась на рынке табачных изделий и спиртных напитков. Эти товары выросли в цене примерно на 2%. Аналогично подорожали и медицинские услуги из-за поднятия ставок на страховки. Какие прогнозы аналитики делают на март, пока неизвестно. Не исключено, что в потребительской сфере могут произойти неожиданные перемены.