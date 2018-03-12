Европейские компании подсчитали сумму годовых потерь европейских стран из-за Brexit

Сегодня, 17:21

Эксперты определили, что потери европейских компаний из-за Brexit в торговле превысят 80 миллиардов долларов в год.

Представители консалтинговой компании Oliver Wyman и юридической фирмы Clifford Chance подсчитали, что выход Великобритании из ЕС повлечет нарушение экономических соглашений между странами, и в случае недостижения торговой сделки по Brexit, ущерб составит около 58 млрд фунтов стерлингов (соответствует 80,4 млрд долларов) в год. Так, потери стран-экспортеров ЕС достигнут 31 млрд фунтов в год, а компании Великобритании составят около 27.

Порядка 70% всех расходов в Великобритании будут распределены на 5 секторов: финансовый (понесет наибольший ущерб из-за потери клиентов в 27 европейских странах), автомобильный, сельскохозяйственный, потребительских товаров, химический. Отсутствие торгового соглашения приведет к введению новых пошлин на импорт, созданию дополнительных барьеров во внешней торговле с двух сторон, а если после Brexit страны вернутся к правилам ВТО, то наибольшие издержки коснутся автомобилестроения.

Однако заключение между Лондоном и Брюсселем нового таможенного соглашения, похожего на действующий Таможенный союз ЕС, поможет сэкономить. В этом случае только Великобритания сможет сохранить около 17 млрд фунтов а ЕС - 14 млрд.