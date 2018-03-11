Вчера, 20:56

В Липецке стал известен самый дешёвый магазин. Он осуществляет торговлю социально значимыми продуктами, цена не некоторые из которых ниже в четыре раза.

Специалисты промониторили в Липецке десять магазинов, в которых для населения реализуются социально значимые продукты. В результате этого они установили самый дешёвый из них.

Наибольшее количество минимальных ценников на продукты, относящиеся к социально значимым, было зафиксировано в Липецке в «Ашане».

Там оказались самые низкие цены на приобретение репчатого лука, картофеля, свежей капусты, моркови, сахара и соли.

Стоимость одинаковых продуктов в разных торговых комплексах Липецка колеблется в пределах 30 -380%. Чем это вызвано, не могут пояснить даже специалисты.

При проведении оценки стоимости наиболее нужных продуктов питания не принимались во внимание скидки и акции, действующие в некоторых магазинах.

Максимальную величину показала стоимость продуктов, реализуемых гипермаркетом «Карусель». Там стоимость молока, картофеля и лука показалась проверяющим просто запредельной.

В «Европе» самые высокие липецкие цены на расфасованный песок и капусту. В «Ленте» оказалась самая дорогая в городе соль.