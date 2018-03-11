Эксперты назвали размер средней зарплаты в Крыму

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В Крыму сотрудники курортных объектов будут получать новую зарплату с началом туристического сезона. Об этом сообщила замдиректора ГКУ "Центр занятости населения" Анжелика Бурец.

По словам Анжелики Бурец, в Крыму начался спрос на сотрудников санаторно-курортной сферы. Людям работодатели предлагают зарплату от 15 тысяч рублей в межсезонный период. Но еще немного, и в Крыму начнется поток туристов и отдыхающих, поэтому оплата труда в курортной сфере может увеличиться от 22 до 30 тысяч рублей в месяц. Это связано с тем, что в особо «горячие» периоды потребность в обслуживающем персонале очень велика, и работодатели готовы поднимать свои ставки.

Как отметила сама Анжелика Бурец, в прошлом сезоне на территории Крыма уже ранней весной была глобальная потребность как минимум в 6,5 тысячах свободных вакансий для сотрудников санаторно-курортной отрасли. С началом нового периода она будет не меньшей, так что граждане, желающие заработать достойную зарплату, могут уже заранее планировать свои доходы.