"Мегафон" кардинально изменил свои тарифы в России

Сегодня, 15:23

Сотовый оператор "Мегафон" изменил линейки тарифов для своих клиентов. Операторы часто устанавливают новые тарифные планы либо полностью убирают старые подключения.

В апреле прошлого года оператор "Мегафон" включил немало различных тарифов, в которых включён безлимитный трафик на некоторые сервисы. В рамках данной линейки планов есть такие тарифы, как "Общайся", "Пиши, "Смотри" и "Слушай". Их нацелили на конкретную аудиторию, так как они могут предложить отличные условия в обслуживании. Мобильный оператор "Мегафон" намерен официально заявить о переходе на другие тарифные планы в России 12 марта.

Ранее сообщалось, что "Мегафон" начал обворовывать своих клиентов в России. Компания обдирает абонентов на территории РФ, принуждая их оплачивать услуги, которые на самом деле должны предоставляться бесплатно.